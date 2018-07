Anzeige

Esslingen (pol/lh)Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen zwei 26 und 38 Jahre alte Frauen aus Esslingen, nachdem beide nach Polizeiangaben am Dienstagabend an der Bushaltestelle Neckarforum eine Wand und eine Sitzbank mit Lackspray beschädigt haben. Zeugen alarmierten gegen 21.15 Uhr die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, wie die beiden Frauen in der Hauffstraße eine Wand und eine Sitzbank mit Farbe beschmierten hatten. Im Verlauf der polizeilichen Fahndung konnten die beiden Frauen noch am Tatort angetroffen und vorübergehend festgenommen werden. Neben mehreren Spraydosen wurde noch eine geringe Menge illegaler Betäubungsmittel bei den Frauen gefunden und beschlagnahmt. Beide erwartet jetzt nicht nur eine entsprechende Strafanzeige, zudem dürften sie auch für die Reinigung der Mauer und der Sitzbank geradestehen müssen. Ob die Beiden für weitere Farbschmierereien im Stadtgebiet verantwortlich sind, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.