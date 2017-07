Ostfildern (pol) - Eine Sportenduro der Marke KTM 350 Freeride mit dem amtlichen Kennzeichen NT-I 35 ist nach Angaben der Polizei am frühen Sonntagmorgen aus einer Tiefgarage in der Hindenburgstraße in Ostfildern-Nellingen gestohlen worden. Das Bike in den Farben weiß/orange, mit automatischer Kupplung und einem veränderten Fahrwerk, war dort verschlossen abgestellt gewesen. Anwohner hörten gegen 2.30 Uhr lautes Motorengeräusch, maßen diesem zunächst aber keine Bedeutung zu. Der Wert des Motorrades wird auf etwa 10000 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter der Nummer 0711/70913 entgegen.

