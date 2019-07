Esslingen (pol)Eine offenbar gedankenlos in der Öffentlichkeit zur Schau getragene Spielzeugpistole hat laut Polizei am Donnerstagmittag in der Esslinger Innenstadt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Kurz nach 15.30 Uhr beobachteten mehrere Zeugen, wie ein Mann im Bereich der Unterführung am Marktplatz mit einer Waffe hantierte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten, die aufgrund der noch nicht näher einzuschätzenden Gefahrenlage zusätzliche Schutzausstattung angelegt hatten, sperrten den Unterführungsbereich zunächst weiträumig ab. Der Gesuchte hatte sich jedoch bereits entfernt und konnte nach weiteren Zeugenhinweisen nahe der Frauenkirche angetroffen werden. In seiner Jackentasche fanden die Beamten schließlich die Spielzeugpistole und stellen sie sicher. Der Mann wurde auf die Tragweite seines Handelns hingewiesen.