Esslingen (pol)Am Samstagmittag ist es nach Angaben der Polizei gegen 12.45 Uhr in der Heilbronner Straße zu einem folgeschweren Unfall zwischen einem Kind und einem Pkw gekommen. Ein fünfjähriger Junge hatte zuvor im Schillerpark gespielt, als er plötzlich vom dortigen Fußweg über die angrenzende Grünfläche vor den dort geparkten Fahrzeugen auf die Straße rannte.

Das Kind wurde dort vom VW Polo eines 63-jährigen Mannes erfasst und zu Boden geschleudert. Der Autofahrer war langsam unterwegs, da er dort in einen Hof abbiegen wollte. Dennoch konnte er den Unfall nicht mehr verhindern. Der Junge wurde verletzt und musste zur Beobachtung in eine Klinik gebracht werden. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.