Ostfildern-Ruit (pol)Auf die Spielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am frühen Dienstagmorgen in eine Gaststätte am Herzog-Philipp-Platz eingebrochen ist. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge verschaffte sich der Einbrecher kurz nach vier Uhr morgens durch das Aufhebeln der Eingangstüre Zutritt zum Gastraum. Dort wuchtete er mehrere Spielautomaten auf und plünderte sie aus. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Ostfildern ermittelt.