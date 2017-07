Neuhausen (pol) – Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Samstag ein Fenster einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Neuhausen aufgehebelt, dann im Lokal zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und daraus das Geld gestohlen. Aus einer Schublade an der Theke nahm der Täter noch einen schwarzen Geldbeutel mit Wechselgeld mit. Das teilt die Polizei mit.

Anzeige