Spielautomaten in Esslingen ausgeplündert

Ein Unbekannter ist in eine Gaststätte in der Obertürkheimer Straße eingebrochen

Kurz nach 2 Uhr am Donnerstagmorgen verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Obertürkheimer Straße und plünderte den Geldautomaten.