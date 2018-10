Anzeige

Esslingen (pol)Auf Spielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am Sonntagmorgen in eine Gaststätte in der Krämerstraße eingebrochen ist. Zwischen vier Uhr und 8.45 Uhr hebelte der Einbrecher nach Polizeiangaben ein Fenster auf und gelangte so in den Gastraum. Dort wuchtete er die Automaten auf und plünderte sie aus. Mit seiner Beute in noch unbekannter Höhe machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub.

Das Polizeirevier Esslingen ermittelt anhand am Tatort gesicherter Spuren.