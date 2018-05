Anzeige

Altbach (pol) Am frühen Samstagmorgen gegen 2.45 Uhr sind zwei bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Bahnhofsstraße eingebrochen. In der Lokalität wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen und die darin befindlichen Geldkassetten entwendet. Nach Alarmeingang konnten die Einbrecher noch vor Eintreffen der ersten Polizeistreifen unerkannt flüchten. Allerdings liefern die Videoaufzeichungen einer Überwachungskamera weitere Ermittlungsansätze.