Kirchheim (pol)Auf die Spielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der laut Polizei am frühen Dienstagmorgen in eine Spielhalle in der Dettinger Straße eingebrochen ist. Zwischen 1.20 Uhr und sechs Uhr hebelte der Einbrecher eine Türe auf und gelangte so in die Gasträume. Dort wuchtete er mehrere Spielautomaten auf und plünderte sie aus. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt.