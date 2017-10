Anzeige

Esslingen (pol) - Auf die Kassetten mit Geldscheinen hatte es ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in der Nacht auf Donnerstag in eine Gaststätte in der Esslinger Innenstadt abgesehen. Wie die Polizei berichtet, gelangte der Unbekannte auf bislang nicht geklärte Weise in das Wohngebäude in der Pliensaustraße. Über eine aufgehebelte Eingangstür drang der Einbrecher in die Räumlichkeiten des Lokals ein und öffnete dort gewaltsam drei Geldspielautomaten. Über die Höhe des Diebesguts liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung an den Tatort.