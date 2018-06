Anzeige

Köngen (pol) - Am Samstagmorgen wurden drei in Köngen geparkte Pkws mutwillig beschädigt. Ein Anwohner in der Lilienthalstraße wurde gegen 03.45 Uhr durch Schlaggeräusche und Rufe von Jugendlichen aus dem Schlaf gerissen. Daraufhin stellte er fest, dass an seinem vor dem Haus geparkten Auto der Außenspiegel abgetreten wurde. Dasselbe ereignete sich im Kreuzungsbereich Spitalgartenstraße/Zeppelinstraße an einem Seat und in der Nähe des Vereinsheims des evangelischen Jugendwerks an einem Peugeot. Wie die Polizei berichtet, wurden an dem Peugeot zudem die Fahrertüre und der linke Kotflügel zerkratzt. Durch die Sachbeschädigungen entstand ein Schadenvon mehreren tausend Euro.