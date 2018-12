Anzeige

Kirchheim unter Teck (pol) Am Freitag kurz nach 21.30 Uhr ist der Polizei von einem Zeugen mitgeteilt worden, dass drei männliche Personen in der Schöllkopfstraße Spiegel von geparkten Fahrzeugen abtreten würden. Im Rahmen der Fahndung wurden im Bereich des Bahnhofes zwei 16-Jährige sowie ein 18-Jähriger angetroffen, auf welche die abgegebenen Personenbeschreibungen zutrafen. Bei der anschließenden Kontrolle wehrte sich einer der 16-Jährigen gegen die Maßnahme und wurde zunehmend aggressiver, sodass er festgesetzt werden musste. Diese Situation nutzte der 18-Jährige aus und flüchtete, bevor seine Personalien festgestellt werden konnten. Seine Identität konnte dennoch im Nachhinein ermittelt werden. Die beiden 16-Jährigen wurden zunächst zur Dienststelle verbracht und später Erziehungsberechtigten übergeben. Bei einer Überprüfung der geparkten Fahrzeuge in der Schöllkopfstraße wurden ein abgetretener Spiegel an einem Ford Focus sowie ein beschädigter Spiegel an einem Toyota Corolla festgestellt.

An weiteren Fahrzeugen waren die Außenspiegel lediglich eingeklappt worden, ohne dass augenscheinlich ein Schaden entstanden war.