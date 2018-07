Anzeige

Nürtingen (pol/lh)Unbekannte haben am späten Donnerstagabend in der Stettiner Straße und der Tischardter Straße an einer ganzen Reihe von geparkten Autos die Außenspiegel abgeschlagen oder abgetreten. Anwohner waren nach Polizeiangaben gegen 23.40 Uhr durch den Lärm auf eine Gruppe Jugendlicher aufmerksam geworden, die dann in unbekannte Richtung wegrannte. Bei den nachfolgenden polizeilichen Ermittlungen stießen die Beamten dann auf derzeit neun beschädigte Fahrzeuge. Der bislang ermittelte Schaden wird auf mindestens 3 000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Nürtingen bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Hinweise. Insbesondere werden Fahrzeughalter gesucht, deren Wagen ebenfalls beschädigt wurden und dies noch nicht bei der Polizei angezeigt haben.