03.12.2018 Ein Mann ist in Hochdorf mit Vollgas frontal in eine Garage gefahren.

Hochdorf (red)Zu einem spektakulären Unfall kam es am Montagnachmittag gegen 14 Uhr in der Bachstrasse in Hochdorf. Ein älterer Mann fuhr nach ersten Informationen aus der Wetterstraße kommend auf die Bachstraße, als er aus bisher unbekannten Gründen geradeaus mit Vollgas durch ein großes Tor in eine Garage fuhr.

Der Mann wurde verletzt und musste von der Hochdorfer Feuerwehr mit der Unterstützung aus Plochingen aus seinem Fahrzeug befreit werden. Dazu wurden die Türen auf der Beifahrerseite herausgeschnitten. Zuvor mussten noch die Überreste des Tors vom Fahrzeug entfernt werden. Zum Zeitpunkt des Unfalls war keine Person vor oder in der Garage. Der Fahrer kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. In einem Laden neben der Garage wurde die Wand nach innen gedrückt und unter anderem eine Maschine zerstört. Der Ladenbesitzer war während des Unfalls in seiner Mittagspause.