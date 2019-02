Anzeige

Altdorf (pol) Am Freitag um 19.40 Uhr ist es auf der K 1233 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem die 19 jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot noch Glück im Unglück hatte. Sie fuhr von der K 1231 kommend in Richtung Altdorf und geriet in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Beim Gegenlenken kam sie ins Schleudern und geriet rechts in den Straßengraben, wo sich das Fahrzeug überschlug.

Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Pkw Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 2000 Euro.