Esslingen (pol) Zu einem spektakulären Unfall ist die Verkehrspolizei Esslingen am Nachmittag des Silvestertages auf die K 1215 auf Höhe Esslingen-Sirnau gerufen worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 24-Jähriger aus Denkendorf mit seiner leistungsstarken Mercedes A-Klasse gegen 15.25 Uhr die K 1215 von der Adenauer Brücke her kommend in Richtung Deizisau. Trotz Überholverbot und durchgezogener Linie überholte er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ein Fahrzeug. Beim Wiedereinscheren kam er jedoch auf Grund seiner Fahrweise und starkem Aquaplaning ins Schleudern. Er kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und überschlug sich in der angrenzenden Wiese mehrmals. Der völlig beschädigte Mercedes kam schließlich nach ca. 60 m zum Liegen.

Der 24-Jährige und sein 25-jähriger Beifahrer konnten sich selbständig mit leichten Verletzungen aus dem Mercedes befreien. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden an dem Mercedes beträgt nach ersten Schätzungen etwa 50.000 Euro. Zur Reinigung der Straße und zum Abtragen des verschmutzen Erdreichs war die Feuerwehr Esslingen mit einem Fahrzeug und fünf Mann an der Unfallstelle. Der Mercedes musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.