Unterensingen (pol) Am Samstag kurz vor 21 Uhr nahm eine Streifenbesatzung zwei Motorräder im Bereich der Nürtinger Straße wahr. Als die Streifenbesatzung hinterherfuhr, beschleunigten die beiden Kräder und fuhren in Richtung K 1219 weiter. Nachdem die Streifenbesatzung aufgeschlossen hatte, beschleunigten die beiden Kräder erneut und fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit bis an die Einmündung zur Esslinger Straße/K 1219. Dort bogen die Kräder nach rechts ab und fuhren mit deutlich über 100 Km/h in Richtung Zizishausen. Als die beiden Kräder durch die hinterherfahrende Streifenbesatzung angehalten werden sollten, flüchteten diese in Richtung B313. Im Bereich der Oberensinger Straße überholten die Zweiradfahrer mehrere andere Verkehrsteilnehmer. Kurz vor dem Ortsausgang Zizishausen musste ein entgegenkommender weißer Kleinwagen eine Vollbremsung einleiten und nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden.

Die beiden Flüchtenden bogen an der Kreuzung Oberensinger Straße/B313 nach rechts auf die B313 ein und flüchteten weiter in Richtung Wendlingen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten die beiden geflüchteten Kräder in der Betriebsausfahrt Unterensingen festgestellt werden. Beide Kräder waren jeweils mit Sozius unterwegs.

Durch die Streifenbesatzung konnte ein 28-jähriger Kradfahrer, sein Sozius sowie der Sozius vom zweiten Krad vorläufig festgenommen werden. Ein Fahrer konnte mit seinem Krad in Richtung BAB flüchten.

An dem sichergestellten Krad war ein gefälschtes Kennzeichen angebracht und der Fahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise der beiden Kräder gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden.