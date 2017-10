Anzeige

Esslingen (pol) - Wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defekt ist am späten Mittwochabend in Esslingen ein Smart komplett ausgebrannt. Gegen 22.40 Uhr stellte der Fahrer des Smarts Schmorgeruch und das Aufleuchten einer Warnleuchte fest, weshalb er sein Fahrzeug abstellte. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug laut Polizei im Vollbrand und musste von der Feuerwehr Esslingen gelöscht werden. Am Smart entstand ein Schaden von insgesamt 4000 Euro