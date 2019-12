Nürtingen (pol) Ein Jugendlicher ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in der Plochinger Straße leicht verletzt worden. Der dunkel gekleidete 16-Jährige wollte gegen 19 Uhr auf seinem Skateboard den Fußgängerüberweg in Richtung Bahnhofsunterführung überqueren und wurde dabei vom Wagen eines 64 Jahre alten Mannes erfasst, der stadteinwärts unterwegs war.

Obwohl der Autofahrer aus geringer Geschwindigkeit eine Vollbremsung einleitete, kam es zur Kollision des 16-Jährigen mit dem Fahrzeug. Der Jugendliche stürzte dadurch zu Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.