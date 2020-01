Landkreise Esslingen/Reutlingen/Tübingen/Zollernalb (pol)In der Nacht zum Jahreswechsel waren im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen circa 430 Einsätze zu verzeichnen. Die Auslöser waren vor allem Streitigkeiten, Sachbeschädigungen, betrunkene Personen und Verstöße gegen das Waffengesetz durch unerlaubtes Führen von Schreckschusswaffen. Zudem wurden insgesamt 65 Brände verzeichnet, die überwiegend auf unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern zurückzuführen waren.

In Esslingen-Oberesslingen kam es nach Angaben der Polizei gegen 0.10 Uhr zu einem Brand auf einem Balkon einer Wohnung im 2. Obergeschoss. Vermutlich durch eine Feuerwerksrakete entzündeten sich Gartenmöbel auf dem Balkon in der Schorndorfer Straße. Die Feuerwehr Esslingen hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 100 Euro.

Ein 19-Jähriger verletzte sich in Ostfildern-Kemnat durch einen Feuerwerkskörper. Diesen hielt er gegen 0.40 Uhr in der Panoramastraße gezündet in seiner Hand. Der Feuerwerkskörper explodierte, bevor er diesen wegwerfen konnte. Der junge Mann musste in einer Klinik behandelt werden.

In Filderstadt-Bernhausen wurde um 0.48 Uhr vermutlich durch eine Rakete eine Mülltonne in Brand gesetzt. Das Feuer griff in der Folge auf einen BMW über, der in der Krokisgasse neben der Mülltonne geparkt war. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

In Kirchheim-Jesingen wurde um 3.14 Uhr der Brand einer Holzhütte in der Holzmadener Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Hütte beim dortigen Sportgelände bereits im Vollbrand. Im weiteren Verlauf konnte zudem ein Brand an einem Container festgestellt werden, der sich in der Nähe befand. Der Schaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/5010 um Zeugeninweise.