Filderstadt-Sielmingen (pol)Nach einem Einbruchsversuch in eine Schule in der Seestraße am Sonntagabend nahm die Polizei nach intensiver Fahndung mit Polizeihubschrauber und mehreren Streifenwagen drei Männer fest. Die mutmaßlichen Täter im Alter von 18, 20 und 21 Jahren stehen im Verdacht, Sonntagabend gegen 21.40 Uhr eine Scheibe des Schulgebäudes eingeschlagen zu haben. Laut Polizei sprach ein Zeuge die Männer an und verständigte, als diese flüchteten, die Polizei. Die Tatverdächtigen entkamen zunächst in Richtung der Reutlinger Straße.

Die Flüchtenden wurden schließlich von einem Polizeihubschrauber auf den Feldern zwischen Sielmingen und Harthausen gesichtet und vorläufig festgenommen. Die Staatsanwalschaft Stuttgart wirft ihnen versuchten Diebstahl vor, die Verdächtigen sind zwischenzeitig aber wieder auf freiem Fuß.