Filderstadt-Sielmingen (red)Gegen fünf Uhr am Samstagmorgen kam es in der Heussstraße im Filderstädter Stadtteil Sielmingen zu einem Brand an einem Gebäude. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte es an der Gebäuderückseite, während der ersten Löschmaßnahmen fraß sich der Brand über die Fassade in den Dachstuhl. Innerhalb kurzer Zeit stand der Dachstuhl in Vollbrand. Umgehend wurden weitere Feuerwehrkräfte nachalarmiert, darunter auch eine zweite Drehleiter. Mit mehreren Löschrohren und zwei Drehleitern wurde der Brand bekämpft. Ein Innenangriff war nicht mehr möglich da Teile des Hauses in sich zusammengefallen waren. Umliegende Gebäude wurden geschützt und so ein Übergreifen verhindert. Im Laufe des Einsatzes fiel die Stromleitung vom Haus und gefährdete die Einsatzkräfte. Der Energieversorger nahm Teile der Straße vom Netz um einer Gefährdung entgegenzuwirken. Die Bewohner waren beim Eintreffen der Feuerwehr schon außerhalb des Gebäudes. Vier Personen mussten mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Aufgrund der umfangreichen Brandbekämpfung musste von der Ortsmitte Sielmingen eine ca. 500 Meter lange Schlauchleitung gelegt werden. Die Feuerwehr Filderstadt war mit ca. 60 Einsatzkräften aus mehreren Abteilungen vor Ort.