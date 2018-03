Anzeige

Esslingen (pol) - Laut Polizei recht glimpflich ist ein Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Esslingen ausgegangen, bei dem ein siebenjähriges Mädchen von einem Auto angefahren worden ist. Ein 60-jähriger Autofahrer war kurz vor acht Uhr vom Martin-Elsaesser-Weg nach links in die Stuttgarter Straße in Richtung Eberhard-Bauer-Straße abgebogen. Kurz nach der Einmündung übersah er das Mädchen, das die Fahrbahn von rechts nach links überquerte. Dabei kam es zu einer Berührung, durch welche die Siebenjährige zu Fall kam. Eine erste Untersuchung des Kindes an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst ergab, dass es sich wohl nur leichte Verletzungen zugezogen hatte. Ein nennenswerter Sachschaden war nicht entstanden.