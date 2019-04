Nürtingen (pol) Sieben BMW haben Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße In der Au aufgebrochen. Gegen 4.30 Uhr verschafften sich, so die Polizei, die Täter über einen Zaun gewaltsam Zutritt zum Gelände und machten sich dort an den Neufahrzeugen zu schaffen.

Zu allen Fahrzeugen verschafften sich die Unbekannten jeweils durch das Einschlagen einer Scheibe Zugang. Aus sechs Fahrzeugen bauten sie die Lenkräder aus und ließen sie mitgehen.

Vermutlich bemerkten die Diebe, dass ihr Treiben aufgefallen war und flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief bislang erfolglos.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0711/3990-0 nach Zeugen. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/9224-0 entgegen.