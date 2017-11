Anzeige

Köngen (pol) - An einer einbruchsicheren Terrassentür ist ein Einbrecher in den vergangenen Tagen in Plochingen gescheitert. Der Unbekannte wollte in ein Einfamilienhaus in der Zeppelinstraße eindringen. Hierbei versuchte er die Terrassentür aufzuhebeln.

Nachdem ihm dies nicht gelang, versuchte der Täter, laut Polizeiangaben, mit einem Stein die Scheibe einzuschlagen. Da es sich um Sicherheitsglas handelte, zersprang das Glas zwar, konnte jedoch nicht eingeschlagen werden.

In das Gebäude wurde vor einigen Jahren bereits eingebrochen. Die Besitzer haben zwischenzeitlich einbruchsichere Fenster beziehungsweise Türen einbauen lassen. Am Mittwochnachmittag wurden die Beschädigungen an der Terrassentür entdeckt und die Polizei verständigt.