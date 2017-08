Esslingen (pol) - Am Berkheimer Freibad belästigte am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr ein junger Mann ein neunjähriges Mädchen. Wie die Polizei berichtet wurde der bislang unbekannte Mann beobachtet, wie er beim Nichtschwimmerbecken mit andern Kindern spielte und sie mit Wasser nass spritzte. Während ein Kind nach einem Tauchring tauchte, fasste der Täter ihrer 9-jährigen Schwester an den Hintern. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, 1.75 Meter groß, dunkelhäutig, schlank, leicht muskulös, kurze krause schwarze Haare, kein Bart, türkisfarbene Badehose und gleichfarbiges T-Shirt und schwarze Badeschuhe.

Anzeige

Das Polizeirevier Esslingen sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Mann geben können. Diese sollten sich mit dem Polizeirevier Esslingen unter Tel. 0711/3990-330 in Verbindung setzen.