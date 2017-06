Leinfelden-Echterdingen (pol) - Eine Serie von Pkw-Aufbrüchen musste die Polizei am Donnerstagmorgen aufnehmen. Im Stadtteil Leinfelden wurden vermutlich zur Nachtzeit an acht BMW Fahrzeugen - hauptsächlich der 3er Reihe aber auch an einem der 1er Serie sowie einem X5 - ein hinteres Dreiecksfenster eingeschlagen. Aus jeweils drei Autos bauten die bislang unbekannten Täter fachmännisch das Lenkrad oder das Navigationsgerät aus, bei zwei Autos fehlten sowohl das Lenkrad als auch das Navi. Der Wert des Diebesguts lässt sich noch nicht abschätzen. Er dürfte aber mehrere zehntausend Euro betragen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Wagen standen in der Beethoven-/Roßberg-/Germanen-/ und Neuffenstraße sowie im Gustav-Mahler-/ und Raichbergweg. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 0711/90377-0.

