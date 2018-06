Anzeige

Filderstadt (red) - Um ihre gesamten Ersparnisse ist eine 83 Jahre alte Frau in Bernhausen gebracht worden. Nach Angaben der Polizei hat ein noch unbekannter Mann die Rentnerin am Dienstag gegen 15.30 Uhr angerufen und gefragt, ob sie Geld zu Hause hätte, das sie ihm geben könne. Als Grund für seine Bitte trug er vor, seiner Ehefrau ein geheimes Geschenk kaufen zu wollen. Weil die Seniorin davon ausging, einen Verwandten am anderen Ende der Leitung zu haben, erklärte sie, dass sie mehrere tausend Euro gespart hätte, die sie auf ihrem Sparkonto habe.

Der Unbekannte konnte die 83-Jährige überreden, das Geld abzuheben und erklärte, dass in Kürze eine Bekannte bei ihr vorbeischauen und die Barschaft abholen würde. Als das Betrugsopfer wenig später von der Bank zurück nach Hause kam, wurde sie dort bereits tatsächlich von einer Frau erwartet, der sie das Geld aushändigte. Die noch unbekannte Täterin stieg anschließend in ein dunkles Auto und brauste mit einem weiteren Komplizen auf und davon. Der Betrug wurde erst bemerkt, nachdem sich die 83-Jährige einer Angehörigen anvertraute, die umgehend Anzeige erstattete. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Seit Jahren treiben Banden mit dieser als Enkeltrickbetrug bezeichneten Masche ihr Unwesen. Opfer werden stets ältere Menschen.

Die Polizei rät den Senioren:

Genau nachzufragen, wenn sich ein Anrufer meldet und von sich aus seinen Namen nicht nennt, oder aber pauschal vorgibt, ein Verwandter zu sein. Beliebt bei den Tätern sind insbesondere vertraut klingende Anreden wie zum Beispiel "Hallo, ich bins!", "Kennst Du mich nicht?", "Weißt Du wer dran ist?"

Dem Anrufer deshalb auf keinen Fall einen Namen anzubieten, den er im weiteren Gesprächsverlauf dazu nutzen könnte, das Vertrauen zu erschleichen.

Skeptisch zu sein, wenn die Stimme nicht zu der Person passt, welche der oder die Unbekannte vorgibt zu sein. Häufig schieben die Täter als Erklärung eine angebliche Erkältung oder Erkrankung vor.

Wenn sich der Verdacht ergibt, dass es sich um einen betrügerischen Anruf handelt, sich nicht zu scheuen und den Sachverhalt sofort der Polizei zu melden.

Sich auf jeden Fall die Telefonnummer des Anrufers zu notieren und seine Angaben mit Hilfe Angehöriger oder anderer Vertrauenspersonen zu rpüfen.

Niemals Geld an einen Fremden zu übergeben, egal für wen er sich ausgibt oder in wessen Auftrag er angeblich handelt.