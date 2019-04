Ostfildern (pol) Am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr kam eine 63-jährige Autofahrerin in der Esslinger Straße in Nellingen in ortsauswärtiger Richtung von der Fahrbahn ab. Laut Polizeiangaben passte sie kurz nicht auf, kam mit ihrem Wagen zu weit nach rechts und streifte an zwei geparkten Fahrzeugen entlang. Mit leichten Verletzungen musste die Frau vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Das Auto der Unfallverursacherin und ein Opel waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden es Unfalls wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.