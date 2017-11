3.11.2017 In Filderstadt sind zwei Autos auf einer Kreuzung zusammengestoßen.

Filderstadt (pol) - Leicht verletzt wurden drei Personen bei einem Unfall gegen 12.20 Uhr zwischen Bernhausen und Plattenhardt. Eine 75-Jährige fuhr laut Polizei von der Bundesstraße 27 an der Ausfahrt Plattenhart ab. An der nachfolgenden Kreuzung wollte sie auf die Landstraße 1209 in Richtung Bernhausen auffahren. Hierbei übersah sie einen von Bernhausen kommenden Mazda-Fahrer. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wobei die Toyota-Fahrerin, der 24-jährige Mazda-Fahrer sowie sein 17-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. Sie mussten alle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von ungefähr 10.000 Euro.