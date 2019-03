Plochingen (pol) Kriminelle haben, nach Angaben der Polizei, im Laufe der Woche eine Seniorin in Plochingen um Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro betrogen. Die Betrüger meldeten sich telefonisch bei ihrem späteren Opfer. In dem Gespräch gaben sich verschiedene Personen als Kriminalbeamte aus. Mit der Behauptung, es stehe bei der Seniorin ein Einbruch unmittelbar bevor und deren Erspartes sei auch auf der Bank nicht sicher, brachten sie diese dazu, das Geld bei der Bank abzuheben. In einem weiteren Telefonat gaukelten die Anrufer der Frau vor, bei ihrem abgehobenen Ersparten handele es sich um Falschgeld. Die Frau schenkte den Betrügern Vertrauen und übergab das Geld zu angeblichen Überprüfungszwecken einem Komplizen.

Die Polizei warnt deshalb erneut vor diesen Betrügern

Niemals rufen Polizeibeamte, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen bei Ihnen an oder besuchen Sie und fragen Sie nach Ihren persönlichen Verhältnissen oder bestehendem Vermögen aus. Geben Sie niemandem derartige Auskünfte.

Lassen Sie sich nicht davon täuschen, wenn auf Ihrem Display eine Rufnummer erscheint, die scheinbar mit der Telefonnummer einer Polizeidienststelle übereinstimmt oder wie eine Notrufnummer aussieht

diese Anzeige kommt durch technische Manipulationen der Betrüger zustande, die tatsächlich von einem ganz anderen Anschluss anrufen.

Rufen Sie im Zweifel immer Ihre örtliche Polizeidienststelle zurück, insbesondere dann, wenn der Anrufer aus "ermittlungstaktischen Gründen" Stillschweigen verlangt. Nutzen Sie dazu nicht die im Display angezeigte Telefonnummer, sondern suchen Sie sich die Nummer Ihrer Polizeidienststelle selbst heraus.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Übergeben oder überweisen Sie nie Geld einem Fremden, egal für wen er sich ausgibt oder in wessen Auftrag er angeblich handelt.

Wenn sich der Verdacht ergibt, dass es sich um einen betrügerischen Anruf handelt, melden Sie diesen unverzüglich der Polizei.

Die Polizei warnt immer wieder vor dieser dreisten Masche und bietet unter www.polizei-beratung.de Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern zum Download an.

Besonders appelliert die Polizei auch an die Aufmerksamkeit von Bankbediensteten: Sprechen Sie Senioren ruhig an, wenn diese plötzlich entgegen ihren sonstigen Angewohnheiten beträchtliche Geldsummen abheben. Auf diese Art und Weise konnte in einzelnen, zurückliegenden Fällen ein Schadenseintritt verhindert werden.