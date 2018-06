Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Um einen sehr hohen Geldbetrag ist diese Woche nach Polizeiangaben eine Seniorin mit dem sogenannten Enkeltrickbetrug gebracht worden. Die Frau bekam am Dienstagnachmittag den Anruf eines vermeintlichen Enkels. Dieser gab an, dass er in einen Unfall verwickelt sei und der Rechtsanwalt des Geschädigten Druck mache. Er benötige Geld für die Schadensregulierung. Sie solle das Geld der Mitarbeiterin eines Autohauses übergeben, die vor dem Haus warte. Nach der ersten Geldübergabe meldete sich der Betrüger kurz darauf nochmal und gab an, dass er noch mehr Geld benötige. Im Anschluss übergab die Rentnerin einen sechsstelligen Betrag einem anderen, vermeintlichen Mitarbeiter des Autohauses, der ebenfalls vor das Wohnhaus gekommen war.

Der Betrüger gab sich damit noch nicht zufrieden, rief am Mittwoch nochmals bei der Frau an und forderte erneut Geld. Sie meinte jedoch zu ihm, dass er dies persönlich bei ihr abholen solle. Nachdem dies nicht geschah, wurde die Polizei alarmiert. Von den Tätern und ihrer Beute fehlt bislang jede Spur.

Von den Abholern liegt jedoch folgende Beschreibung vor: Die Frau ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, zirka 165 cm groß und hat eine kräftige Figur mit einem vollen Gesicht. Sie hat dunkelblonde Haare, die zu einem Pferdeschwanz zusammen gebunden waren. Die Abholerin trug eine grüne oder graue, kurze Hose. Der männliche Geldabholer ist etwa gleich groß wie die Frau und ebenfalls stämmig. Er hat kurze, dunkle Haare. Der Mann trug ein Sweatshirt mit Reißverschluss und eine Jeans. Der Täter hat eine auffällige Flechte am rechten Handrücken und im Gesicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/7091-3 um sachdienliche Hinweise.

Die Polizei rät:

- Fragen Sie genau nach, wenn sich ein unbekannter, angeblicher

Angehöriger oder Bekannter meldet und von sich aus seinen Namen nicht nennt.

- Bieten Sie dem Anrufer auf keinen Fall einen Namen an, den er

dann nutzen kann, um weiter Ihr Vertrauen zu erschleichen.

- Notieren Sie sich auf jeden Fall die Telefonnummer des Anrufers

und überprüfen Sie seine Angaben mit Hilfe Ihrer Angehörigen. Wenn jemand wirklich Hilfe braucht, wird er Verständnis dafür haben, wenn Sie sein Anliegen überprüfen und jemanden zu Rate ziehen.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Übergeben Sie nie Geld einem Fremden, egal für wen er sich

ausgibt oder in wessen Auftrag er angeblich handelt.

- Wenn sich der Verdacht ergibt, dass es sich um einen

betrügerischen Anruf handelt, melden Sie diesen unverzüglich der Polizei.

Besonders appelliert die Polizei auch an die Aufmerksamkeit von Bankbediensteten: Sprechen Sie Senioren ruhig an, wenn diese plötzlich entgegen ihren sonstigen Angewohnheiten beträchtliche Geldsummen abheben oder von einer Notlage eines Angehörigen berichten. Auf diese Art und Weise konnte in einzelnen, zurückliegenden Fällen verhindert werden, dass der/die Betroffene Geld einem Betrüger gibt.