Stuttgart (pol) Eine 94-jährige Seniorin ist am Mittwoch in Möhringen auf einen Betrüger hereingefallen. Der Mann meldete sich tagsüber mehrmals bei der Frau und gab sich als ihr Schwiegersohn aus. In den Telefonaten bat der Mann die Frau um Geld, das er für einen Autokauf benötige. Nachdem die Frau das Geld von der Bank geholt hatte, meldete sich der angebliche Schwiegersohn um 17 Uhr wieder bei der Frau und wies sie an, das Geld vor der Wohnung in der Probststraße an einen Boten zu übergeben. Erst am Abend bemerkte die Frau, dass es sich bei dem Anrufer um einen Betrüger gehandelt hatte.