Wendlingen/Oberboihingen(red) - In einem Pfllegeheim in Wendlingen hat am 26. Mai ein Mann eine mehr als 90 Jahre alte Frau begrapscht und anschließend ihren Flachbildfernseher mitgenommen. Nun gibt es einen Verdächtigen, wie Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidium Reutlingen gemeinsam mitteilen. Ein polizeibekannter und wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten vorbestrafter Gambier befindet sich demnach in Untersuchungshaft.

Dem 21 Jahre alten Asylbewerber aus Oberboihingen wird zur Last gelegt, in das Zimmer der schlafenden Seniorin eingedrungen zu sein und sie in unsittlicher Weise belästigt zu haben. Als diese aufwachte und den Mann abwehrte, versuchte er ihr den Ehering vom Finger abzuziehen, heißt es weiter. Als dies nicht gelang, ließ er von ihr ab und nahm einen Flachbildfernseher an sich. Das alarmierte Personal nahm sofort die Verfolgung des Verdächtigen auf, der als er das bemerkte, den Fernseher abstellte und weiter flüchtete. Bei dieser Verfolgung gelang es den Pflegern ein Foto von dem Verdächtigen zu machen. Zeit- und personalintensive Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nun zur Identifizierung des Mannes.

Nun ermitteln die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen den 21-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Raubes und der sexuellen Nötigung. Die Fahnder durchsuchten am Freitagmorgen mit Beschluss des Amtsgerichts Stuttgarts seine Unterkunft in Oberboihingen. Der Mann war vor Ort und wurd mit Haftbefehl festgenommen. Bei der Durchsuchung konnten die Einsatzkräfte seine damals getragene Kleidung sowie seine markante Halskette sicherstellen.