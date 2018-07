Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Eine 83-jährige Frau ist am Donnerstagmittag Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Die Seniorin wurde nach Polizeiangaben gegen zwölf Uhr am Haupteingang des Friedhofs in der Plieninger Straße in Leinfelden-Echterdingen von einem unbekannten Mann angesprochen und nach Wechselgeld für einen Transportwagen des Friedhofs gefragt. Die Frau konnte nach einem Blick in ihre Geldbörse, währenddessen der Unbekannte selbst in das Münzfach griff, jedoch kein Geld wechseln. Wieder zu Hause angekommen stellte die Frau dann fest, dass aus ihrem Portemonnaie Scheingeld entwendet worden war.