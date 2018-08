Anzeige

Kirchheim (red) - Eine Seniorin ist am Donnerstagvormittag in Kirchheim von einem Auto angefahren worden. Die 88-Jährige überquerte laut Polizei um 11.20 Uhr mit ihrem Rolator die Dettinger Straße. Als sie den Gehweg erreicht hatte, fuhr demnach ein 62-Jähriger mit seinem Wagen rückwärts von einem Parkplatz. Die Frau sah den Pkw auf sich zukommen, rief dem Fahrer noch zu, konnte jedoch nicht schnell genug auf die Seite gehen. Der Wagen berührte leicht die Fußgängerin und ihren Rollator, so dass sie auf die Fahrbahn stürzte. Der Rettungsdienst kümmerte sich um sie und brachte die Leichtverletzte zur Behandlung in eine Klinik.