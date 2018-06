Anzeige

Esslingen (pol) Am Samstag, gegen 11:00 Uhr, wurde im Bereich des Esslinger Rathauses, ein 70-jähriger Esslinger, Opfer eines Wechselfallentrickdiebstahles, wie die Polizei heute berichtet. Der Senior wurde von einer etwa 30 bis 40 Jahre alten Person mit dunklem Teint angesprochen, ob er einen Euro wechseln könnte. Der 70-Jährige schaute in seinem Geldbeutel nach und zeigte der Person das leere Münzgeldfach. Der Unbekannte griff in das Fach und verabschiedete sich. Unmittelbar danach stellte der 70-Jährige fest, dass aus dem Scheinfach zwei 50 Euro Geldscheine entwendet wurden.

Die gesuchte Person ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, hat einen dunklen Teint und war 170cm groß, hatte eine untersetzte Figur und dunkle angegraute, kurze lockige Haare. Die Person war mit einem hellblauen Hemd bekleidet. Hinweise auf die Person werden unter der Rufnummer 0711/3990-0 an das Polizeirevier Esslingen erbeten.