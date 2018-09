Anzeige

Kirchheim (pol) Ein älterer Mann ist am Freitagvormittag auf einem Fußgängerüberweg angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war kurz nach elf Uhr ein 56-Jähriger mit einem Peugeot auf der Hindenburgstraße von der Alleenstraße kommend unterwegs. Da er eigenen Angaben nach von der Sonne geblendet worden war, übersah er kurz vor der Einmündung Limburgstraße einen 87-jährigen Mann, der den dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Zudem sei er durch einen Van abgelenkt gewesen, der an die Einmündung herangefahren war. Der Fußgänger krachte auf die Motorhaube und stürzte auf die Fahrbahn. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf etwa 1000 Euro.