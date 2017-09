Anzeige

Esslingen (pol) - Einfach weitergefahren ist ein 81-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz, der am Mittwoch, gegen 15.50 Uhr, auf der Urbanstraße einen Fußgänger angefahren hat.

Der 81-Jährige war auf der Urbanstraße unterwegs und wollte an der Einmündung in die Katharinenstraße einbiegen. Dabei erfasste er einen 49-jährigen Fußgänger, der vom Gehweg der Katharinenstraße herkommend, die Urbanstraße auf der Fußgängerfurt überqueren wollte. Der Mann wurde auf die Motorhaube aufgeladen und rutschte anschließend wieder auf die Straße. Der 81-Jährige hielt zunächst an und beugte sich aus seinem Fahrzeug. Als er jedoch sah, wie der Fußgänger nach dem Unfall wieder aufstand und auf den Gehweg lief, fuhr er einfach weiter. Der 49-Jährige zog sich bei dem Unfall zum Glück nur leichte Verletzungen zu. Zeugen merkten sich das Kennzeichen, sodass der Unfallverursacher schnell ermittelt werden konnte. Sein Führerschein wurde einbehalten. Ihm drohen laut Polizei der Entzug der Fahrerlaubnis sowie ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.