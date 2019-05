Hochdorf (pol) Ein Autofahrer hat am Donnerstagvormittag zwei Unfälle kurz nacheinander verursacht. Kurz nach zehn Uhr kam es im Begegnungsverkehr in der Stellestraße zur Kollision zwischen dem Smart eines älteren Mannes und dem VW Golf einer 63 Jahre alten Frau.

Die Autofahrerin musste, wie die Polizei berichtet, hinter einem geparkten Wagen warten, als der Senior mit seinem Wagen ihren Golf touchierte.

Während die Polizeibeamten den Unfall aufnahmen, meldete sich ein Zeuge bei ihnen. Dieser gab an, dass es kurze Zeit zuvor in der Roßwälder Straße ebenfalls einen Unfall gegeben hätte. Er hätte einen lauten Knall gehört und beim Nachschauen einen erheblich beschädigten Fiat Punto entdeckt.

Eine Überprüfung ergab, dass der Senior mit seinem Smart zuvor an dem geparkten Auto ebenfalls hängengeblieben war. Der Schaden an allen drei Fahrzeugen wird auf 7.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher händigte an Ort und Stelle den Polizisten seinen Führerschein aus.