Lenningen (pol) - Offenbar weil ihm Auftrieb fehlte, ist ein 24-jähriger Mann am Steuerknüppel eines Segelflugzeugs am Sonntagnachmittag zwar außerplanmäßig, aber kontrolliert in der Verlängerung der Engelhofstraße gelandet. Als der junge Mann erkannte, dass es ihm zum nächsten Flugplatz nicht mehr reichen würde, landete er den Segelflieger sicher auf einem Feldweg. In einem Anhänger wurde das Flugzeug schließlich abtransportiert.