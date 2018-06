Anzeige

Filderstadt (pol)Ein Radfahrer, der am Mittwoch vergangener Woche bei einem Sturz schwer verletzt worden war, ist am Samstagmittag in einer Klinik gestorben, wie die Polizei mitteilte. Wie bereits berichtet war der 46-jährige Radfahrer kurz nach 17 Uhr die Hohe Straße in Bonlanden bergab gefahren. Unmittelbar vor der Kreuzung mit der Alfons-Fügel-Straße überfuhr der Radfahrer eine Fahrbahnschwelle, geriet ins Schlingern und stürzte auf die Fahrbahn. Beim Sturz auf den Asphalt prallte er mit dem Kopf auf dem Boden auf und zog sich schwerste Verletzungen zu. Der Mann trug keinen Fahrradhelm. Der Verletzte wurde zunächst mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht und musste im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verlegt werden.