Aichtal (red) - Schwere Beinverletzungen hat sich ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Filderstadt zugezogen, als er mit seiner Suzuki am Samstag gegen 16 Uhr auf der L 1185 im Ortsteil Grötzingen an einem Fußgängerüberweg eine dort verkehrsbedingt haltende Honda eines 30-jährigen Metzingers zu spät bemerkte und gegen diese prallte. Der erheblich verletzte Mann wurde durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert. An beiden Motorrädern entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro. Die Suzuki musste abgeschleppt werden.