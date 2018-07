Anzeige

Filderstadt-Bernhausen (pol/lh)Mit schweren Verletzungen musste ein 51-jähriger Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Biker war nach Polizeiangaben gegen 18 Uhr mit seiner Yamaha auf der Felsenstraße in Richtung Aicher Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Martinstraße übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Peugeot. Dessen 28-jährige Fahrerin hatte keine Möglichkeit mehr rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Während die Peugeot-Fahrerin unverletzt blieb, erlitt der Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle, ein Rettungshubschrauber zum Transport ins Krankenhaus eingesetzt werden musste. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 3 000 Euro beziffert.