Neuffen (pol) Ein 52-jähriger Biker war gegen 18 Uhr mit seiner BMW auf der Reutlinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 20-Jähriger mit seinem Fiat Punto verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Der BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte mit seiner Maschine ins Heck des Fiat. Dabei wurde der 52-Jährige so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.