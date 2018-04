Anzeige

PlochingenDie Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts: Mehrere Anwohner haben am Sonntagvormittag gegen 7.30 Uhr Alarm geschlagen, weil sie in der Plochinger Innenstadt im Bereich Schorndorfer Straße/Amselweg einen stark blutenden Mann entdeckt hatten. Wie der 27-Jährige aus dem Kreis Göppingen zu seinen lebensgefährlichen Verletzungen gekommen ist, steht noch nicht fest. Die Polizei war jedenfalls mit mehreren Beamten vor Ort, die Spuren sicherten und Zeugenaussagen einholten.

Laut Anwohnern soll auch ein Polizeihubschrauber unterwegs gewesen sein. Der Hintergrund des Vorfalls ist noch unklar. „Wir wissen nicht, ob es eine Beziehungstat war oder ob andere Motive vorlagen“, so ein Polizeisprecher der Polizeidirektion Reutlingen am Sonntagnachmittag. Der 27-Jährige sei jedenfalls schwer verletzt und in einer Klinik sofort operiert worden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und Umständen der Tat übernommen und sucht unter Tel. 0711 / 3990-330 Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.