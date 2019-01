08.01.2019 Am Dienstagmorgen ereignete sich gegen 7 Uhr ein schwerer Unfall auf der A8.

Wendlingen (pol)Am Montagmorgen gegen 7.10 Uhr war ein 73-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe unterwegs. Vor der Anschlussstelle Wendlingen war der Verkehr zähfliessend und kam teilweise zum Stillstand. Deswegen bremste der vorausfahrende Sattelzug. Das bemerkte der Fahrer des Kleintransports jedoch nicht, er fuhr ungebremst in den Sattelanhänger.

Die Feuerwehr befreite den Mann. Schwer verletzt brachten ihn Rettungskräfte mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Der Schaden am Auflieger und am Transporter beträgt jeweils etwa 15.000 Euro. Die Autobahn war wegen Rettungshubschraubereinsatz und Aufräumarbeiten über eine Stunde voll gesperrt. Die Verkehrspolizei aus Mühlhausen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.