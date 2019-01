Anzeige

Kirchheim (pol)Die B 297 ist am Donnerstagmorgen nach einem schweren Verkehrsunfall zeitweise voll gesperrt gewesen. Ein 32-Jähriger war um 5.50 Uhr mit seinem Toyota auf der Bundesstraße von Kirchheim in Richtung Nürtingen unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Lindorf geriet er auf die Gegenfahrbahn. Als er auf seine Fahrspur zurückwechseln wollte, krachte eine entgegenkommende 62 Jahre alte Opel-Fahrerin mit ihrem Corsa in die Fahrerseite des Toyota, der sich daraufhin drehte. Eine dem Opel nachfolgende, 32-jährige VW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und streifte den Corsa, der anschließend die Böschung runterrutschte.

Der Unfallverursacher sowie die Opel-Lenkerin erlitten schwere Verletzungen. Sie mussten nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär behandelt werden. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Schaden in einer Gesamthöhe von etwa 18.000 Euro.

Während Unfallaufnahme, Versorgung der Verletzten und Bergung der Fahrzeuge musste die B 297 teilweise voll gesperrt werden. Zwar erfolgte eine örtliche Umleitung, doch auch dort kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zeitweise wurde der Verkehr von der Autobahn in Richtung Nürtingen durchgelassen, weil sich ein Rückstau auf die A 8 gebildet hatte. Die Sperrung wurde kurz nach acht Uhr aufgehoben.