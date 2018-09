Anzeige

Plochingen (pol) Ein sieben Meter hoher und etwa 40 Meter langer Schwertransport hat sich am Samstagmorgen in der Karlstraße in Plochingen festgefahren und muss derzeit unter erheblichem Aufwand bis an sein Ziel in nur 600 Metern Entfernung manövriert werden. Mehrere Einsatzkräfte der Verkehrspolizei waren bereits notwendig, um den übergroßen Transport nach Plochingen zu begleiten. In der Innenstadt von Plochingen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.